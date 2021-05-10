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Турецкие отели не будут отказываться от системы all inclusive

Турецкие отели не будут отказываться от системы all inclusive Рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству и разнообразию блюд, но "только по согласованию с туроператорами"
Туризм
10 мая 2021 г. 15:20
Турецкие отели не будут отказываться от системы all inclusive

Турецкие отели после отмены полного локдауна в республике не откажутся от системы "все включено" (all inclusive).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Федерации отельеров Турции.

"Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами", - заявили в Федерации.

Данную информацию также подтвердил ТАСС еще один источник в туристической отрасли. По его словам, в этом году "гости по-прежнему с точки зрения санитарных условий не смогут самостоятельно класть в свои тарелки предпочитаемые блюда в ресторанах". "Вместо этого этим будут заниматься сотрудники ресторанов. Это делается для того, чтобы гости не трогали одни те же приборы. Такой подход более правильный с точки зрения обеспечения безопасности здоровья туристов в Турции", - пояснил источник.

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Версия на английском языке Turkish hotels to keep all-inclusive system in place

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