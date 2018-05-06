Турция рассчитывает на отмену визового режима с Россией до конца года

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Анкара ожидает, что визовый режим с Россией будет отменен или облегчен до конца года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года.

"Думаю, что визы с Россией, пусть даже и частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран в ходе телефонного разговора или при первой же личной встрече скажут: "Давайте наконец отменим визы", — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.