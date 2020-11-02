Турция перенесла сроки введения налога на отели

Закон о гостиничном налоге должен был вступить в силу с 1 апреля 2020 года

Введение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает News-turk.ru.

Закон о том, что объекты размещения должны будут платить налог в размере одного процента от суммы оказанных отелем услуг (проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы) был принят в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 апреля 2020 года. Документ также предусматривал повышение данного налога до двух процентов с 2021 года.

Потом появилась информация, что он вводится с 1 ноября 2020 года.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу туристического сектора Турции и исполнение закона было перенесено на 1 января 2021 года, о чем сообщило Налоговое управление страны.

Парламент Турции решил отложить введение данного налога до 1 января 2022 года, включив соответствующие изменения в закон в принятом "Пакете поддержки по трудоустройству".

Эту информацию подтвердили и отельеры, и туроператоры. "Никакой налог с туристов, по крайней мере в этом году, не будет взиматься", –сообщили изданию TourDom.ru представители сети отелей. "Никаких дополнительных сборов с туристов не будут брать", – прокомментировал владелец группы туркомпаний Рашад Мамедов.