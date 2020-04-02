Турция может отложить начало туристического сезона

В Турции рассматривают возможность переноса начала туристического сезона на конец мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

«Наши прогнозы указывают на то, что [начало туристического сезона] может быть отложено на конец мая. Текущая ситуация указывает на это», — сказал министр.

По состоянию на 28 марта, в Турции было выявлено 7402 зараженных COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.