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Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран

Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран Таиланд продлил срок безвизового пребывания для ряда стран - Великобритания, США, Австралия, Чехия, Бельгия, Украина и т.д. В высокий сезон в стране можно будет находиться 45 дней вместо 30-ти.
Туризм
27 сентября 2022 г. 14:06
Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран

Таиланд продлил срок безвизового пребывания для ряда стран - Великобритания, США, Австралия, Чехия, Бельгия, Украина и т.д. В высокий сезон в стране можно будет находиться 45 дней вместо 30-ти.

Как передает Report, об этом сообщило Управление туризма Таиланда (TAT).

Сообщается, что таиландский центр управления ситуацией с COVID-19 одобрил предложение продлить до 45 дней срок пребывания туристов из стран, имеющих право на безвизовый режим. Для более длительного пребывания в Таиланде необходимо будет оформить визу.

Так, граждане указанных стран смогут находиться в Таиланде по схеме освобождения от туристической визы с 31 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

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