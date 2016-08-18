Статистика туристов, приезжающих в Азербайджан из ОАЭ, возросла в 10 раз

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В статистике туристов, приезжающих в Азербайджан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наблюдается заметный рост.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, только в июле этого года из ОАЭ Азербайджан посетили 10 073 туриста, что в 100 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Количество туристов, приехавших в Азербайджан из ОАЭ за январь-июнь месяцы, достигло 10 086 человек.