Стало известно о резком росте интереса к Азербайджану в РФ

Аналитики "Яндекс Путешествий" выявили рост интереса к поездкам в Азербайджан у россиян на 249% по итогам исследования данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне 2023 года.

Аналитики "Яндекс Путешествий" выявили рост интереса к поездкам в Азербайджан у россиян на 249% по итогам исследования данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на представителей компании, по данным исследования, Азербайджан оказался лидером по увеличению спроса на поездки. Также россияне на 87% чаще стали покупать билеты в Грузию и на 80% больше ездят в Таиланд. Кроме того, возрос спрос на поездки на Кипр (на 55%) и в Турцию (на 44 %).

Причиной кратного роста спроса на поездки в Азербайджан эксперты назвали снижение цен на авиабилеты в обе стороны на 23% по сравнению с 2022 годом - с 46 тыс. до 35 тыс. рублей. При этом средняя стоимость ночи в азербайджанском отеле осталась неизменной - 10 тыс. рублей, однако минимальная цена составляет 3 тыс. рублей за ночь.

При этом в Таиланде ночь в отеле в среднем стоит достаточно дешево - около 3 тыс. рублей, но стоимость перелета туда и обратно в среднем составляет 65 тыс. рублей. Билеты туда и обратно в Турцию стоят относительно низко - 34 тыс. рублей, однако ночь в отеле в стране в среднем обходится в 13 тыс. рублей. Дороже всего отдыхать на Кипре, где ночь в отеле стоит 23 тыс. рублей. Перелет на остров и обратно обойдется в 55 тыс. рублей.