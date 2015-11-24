Советник посольства: Наблюдается сокращение числа азербайджанских туристов, посещающих Турцию

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В Турции наблюдались определенные проблемы в сфере туризма из-за нападений террористов, но не столь серьезные. В этом году спад в этой сфере наблюдался всего на уровне 1,33%".

Об этом Report сообщил новоназначенный советник посольства Турции по вопросам культуры и туризма Мурат Карачанта.

По его словам, спад в туристической сфере наблюдается по всему миру, не только в Турции.

М.Карачанта также отметил, что наблюдается также сокращение числа азербайджанских туристов, посещающих Турцию: "В этом году Турцию посетили около 490 тыс. туристов, хотя в прошлом году страну посетили около 650 тыс. человек. В Турции есть все для отдыха. Мы работаем в этом направлении. Мы планируем организовать рекламу наших курортов в Азербайджане".

Также М.Карачанта заявил о важности увеличения прямых транспортных сообщений для развития туристических связей. В этом плане он отметил важность строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, благодаря которой граждане двух стран смогут легко доехать в страну.

Кроме того, он отметил, что турецкие специалисты в области туризма планируют провести тренинги для работников в сфере туризма в Азербайджане не только в Баку, но и в регионах страны.