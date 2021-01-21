Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира

На острове открыты для международных рейсов два аэропорта

Шри-Ланка открыла свои границы для туристов со всего мира, при этом иностранцам не нужно проходить карантин, если они остаются в гостинице.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает портал Adaderana .

Как отмечает портал, местные власти разработали протоколы безопасности, которые предотвратят распространение коронавируса среди местного населения и гостей острова. Путешественники могут оставаться в стране без ограничений по времени и не будут подвергаться обязательному карантину. Тем не менее, они вынуждены будут находиться в специально сертифицированных отелях в течение первых двух недель своего пребывания. Туристам разрешено пользоваться всеми удобствами и объектами, расположенными в их гостиницах. Таких отелей насчитывается около 180, специально для туристов выделено 14 зон.

По данным агентства Синьхуа , на острове открыты для международных рейсов два аэропорта. Возможности здравоохранения позволяют медикам проводить до 2,5 тыс. тестов на коронавирус в день.

Иностранцам необходимо приобретать страховку и оплачивать тестирование, которое, по информации агентства Associated Press , будет проводиться на седьмой день пребывания. Перед отправкой в страну также необходимо пройти тестирование в последние трое суток.

Отрасль туризма составляет около 5% ВВП страны, в ней так или иначе занято 3 млн человек. Власти страны закрыли границы страны в марте 2020 года.

К данному моменту в островном государстве выявлено свыше 55 тыс. случаев инфицирования коронавирусом при 274 летальных исходах. По информации местных средств массовой информации, в среду было зафиксировано 770 новых случаев заражения.