Село Хыналыг и Кочевой путь могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В сентябре этого года будет рассмотрен вопрос о включении села Хыналыг и Кочевого пути в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сентябре этого года будет рассмотрен вопрос о включении села Хыналыг и Кочевого пути в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова.

По ее словам, соответствующий документ уже подготовлен и представлен в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО: "Документ будет обсуждаться на заседании комитета в сентябре. Мы прилагаем все усилия, чтобы получить положительный ответ. Особая важность этого документа в том, что он впервые подготовлен азербайджанскими специалистами".

Отметим, что Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник Хыналыг был создан указом главы государства от 19 декабря 2007 года. В находящемся в ведении Государственного агентства по туризму заповеднике имеются исторические, архитектурные, археологические, этнографические, нумизматические и другие памятники, имеющие культурное и туристическое значение.