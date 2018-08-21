С начала года Грузия получила от туризма доход в 1,7 млрд долларов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле Грузия получила от туризма доход в 1,7 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии.

По данным за январь-июль, в Грузии состоялись 4,6 млн визитов международных визитеров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,9%.

Больше всего международных визитов состоялись из Азербайджана (+10,4% больше чем в прошлом году), России (+24,1%) и Турции (+20,4%).