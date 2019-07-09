Россия нашла альтернативу Грузии в лице Азербайджана

Россия нашла альтернативу грузинскому туристическому направлению в лице Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По его словам, альтернативой Грузии другие кавказские направления, в том числе и Азербайджан.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб, в первую очередь, не России, а грузинской экономике.

Депутат подчеркнул, что российские туристы могут ориентироваться также на Армению.