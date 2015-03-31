​Qatar Airways проводит новую акцию скидок

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания Qatar Airways объявила о новой весенней акции скидок. Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, акция распространяется на рейсы по тарифу эконом-класс из Азербайджана в направлении Баку-Бангкок (710 манатов), Баку-Джакарта (851 манат), Баку-Куала-Лумпур (858 манатов), Баку-Сингапур (899 манатов).

Отметим, что срок окончания продажи авиабилетов со скидкой - 15 мая, полеты необходимо осуществить с 30 апреля до 17 июня. Льготы действительны только для эконом-класса (O, T и Q). Минимальный срок пребывания в пункте назначения для класса O составляет четверо суток, для классов T и Q - двое суток. Максимальный срок пребывания для класса O - 1 месяц, класса T - 2 месяца, класса Q - 3 месяца. Проданные билеты возврату не подлежат.