Председатель Ассоциации: 10 лет назад в Азербайджане был только выездной туризм

"В 2010-2020 годах в Азербайджане реализованы успешные проекты, связанные с развитием туризма, и этот процесс продолжается по сей день".

"В 2010-2020 годах в Азербайджане реализованы успешные проекты, связанные с развитием туризма, и этот процесс продолжается по сей день".

Об этом Report заявил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туризма Азербайджана" (AzTA) Ахмед Гурбанов.

"10 лет назад в Азербайджане был только выездной туризм, а въездного туризма не было. Наши граждане путешествовали в другие страны, а число прибывающих в страну было не так уж и велико. Но за 10 лет количество прибывающих туристов также увеличилось, и в 2019 году эта цифра достигла 3 миллионов человек. К сожалению, пандемия коронавируса (COVID-19) помешала достичь цели в 4-5 миллионов", - сказал он.

По словам Гурбанова, за последние 10 лет азербайджанский туризм вышел на новые рынки и сегменты: "Наряду с традиционным туризмом, мы начали работать на новых рынках, таких как Китай. Этот рынок является одним из самых прибыльных. С созданием в 2016 году в Азербайджане системы ASAN Visa туристам стало намного проще приезжать в страну. Возможность получить визу в аэропорту стала большим стимулом для развития туризма. В эти 10 лет также были построены новые отели. На рынок Азербайджана пришли известные гостиничные бренды, которые продолжают функционировать до сих пор. Недавно президент также принимал участие в открытии новых 5-звездочных отелей. Это говорит о том, насколько большое внимание уделяется привлечению туристов в страну".

"В нашей стране также создано много возможностей для делового туризма. В качестве примера могу привести создание ООО "Азербайджанское бюро конгрессов". Это создало условия для проведения на еще более высоком уровне всех мероприятий, связанных с деловым туризмом. Мы надеемся, что в постпандемический период будет обеспечено более быстрое развитие", - добавил он.

Председатель правления AzTA отметил, что возглавляемая им Ассоциация функционирует уже более 12 лет: "Мы всегда оказывали поддержку развитию туризма. Мы участвовали в государственных мероприятиях и обеспечивали участие туристических компаний в выставках за рубежом. Это способствовало привлечению в страну туристов и возможностей для заработка".