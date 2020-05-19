​Поток туристов в Азербайджан сократился более чем на 36%

В январе-апреле текущего года Азербайджан посетили 539 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 151 страны мира, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 36,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, в связи с распространением коронавирусной пандемии, как и в марте текущего года, в апреле наблюдалось резкое снижение числа прибывающих в страну по сравнению с предыдущим месяцем в 4,7 раза, по сравнению с апрелем прошлого года - в 12,1 раза.

Среди посетивших страну граждане России составили 30,4%, Грузии – 27,9%, Турции – 12,3%, Ирана – 6,1%, Индии - 2,3%, Саудовской Аравии - 2,2%, Украины - 2,1%, ОАЭ - 1,5%, Пакистана - 1,4%, Кувейта и Казахстана – по 1,3%, Туркменистана - 1,2%, Ирака и Великобритании - по 0,9%, Узбекистана - 0,8%, Израиля - 0,7%, других стран – 6,6%, лиц без гражданства – 0,1%.

Мужчины составили 74%, женщины – 26% визитеров.

В январе-апреле этого года число прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов сократилось в 4,1 раза, Китая - в 3,5 раза, Испании, Омана и Польши - в 2,5 раза, Японии – в 2,4 раза, Катара и Нидерландов - в 2,3 раза, США, Ирака, Италии, Франции и Канады - в 2,2 раза.

В целом число прибывших из стран Евросоюза сократилось в 2,2 раза и составило 15,6 тыс. человек, стран Залива - в 2 раза, до 70,7 тыс. человек, стран СНГ - в 1,4 раза, до 197,6 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом прибыли 65,8%, воздушным – 32,8%, водным - 1,4% иностранцев и лиц без гражданства.

По сравнению с январем-апрелем прошлого года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось на 42,3% и составило 944,7 тыс. человек. Граждане страны посетили Иран (33,8%), Грузию (29,8%), Российскую Федерацию (20,4%), Турцию (9,7%), другие страны (6,3%). Мужчины составили 68,9%, женщины – 31,1% выезжающих за границу.

За этот период количество граждан Азербайджана, отправляющихся в Иран, сократилось на 50,3%, Турцию - 42,4%, Грузию - 36,8%, РФ - 35,6%.

Отметим, что в январе-апреле этого года 82,4% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 16,3% - воздушным, 1,3% - морским.