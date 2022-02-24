Поток туристов из Азербайджана вырос более чем в три раза

С января текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3,2 раза и составило 89,6 тыс. человек.

С января текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3,2 раза и составило 89,6 тыс. человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

В 5,6 раза выросло число посещающих Россию, в 3,6 раза - Иран, в 2,6 раза - Турцию, в 2,5 раза - Грузию. Из всех граждан, отправляющихся за рубеж, 39,4% посетили Турцию, 25,8% - Россию, 8% - Грузию, 9,7% - Иран, 17,1% - другие страны. 67,8% туристов составили мужчины, 32,2% - женщины.

31,2% граждан Азербайджана, отправившихся за рубеж в прошлом месяце, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортами, 66,3% - воздушным, 2,5% - морским.