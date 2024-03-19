Поток туристов из Азербайджана увеличился на 36%

В январе-феврале текущего года общее число выехавших в зарубежные страны граждан Азербайджана увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 296,5 тыс. человек.

В январе-феврале текущего года общее число выехавших в зарубежные страны граждан Азербайджана увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 296,5 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 37,9% граждан отправились в Турцию (на 30,1% больше, чем годом ранее), 21,9% - в РФ (+30,6 %), 9,7% - в Грузию (+32,2%), 8,5% - в Иран (+38,5%), 22% - в другие страны.

68,2% уехавших - мужчины, 31,8% - женщины.

67,7% посетивших зарубежные страны в течение 2 месяцев граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 30% - железнодорожным и автомобильным, 2,3% - морским.