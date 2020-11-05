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Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Губадлы

Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Губадлы "За 30 лет в результате армянского вандализма многие наши туристические места были разрушены. После победы туристический потенциал Карабаха будет развиваться"
Туризм
5 ноября 2020 г. 13:31
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Губадлы

Государственное агентство по туризму (ГАТ) подготовило рекламный ролик о достопримечательностях освобожденного от оккупации Губадлы.

Как сообщает Report, об этом председатель ГТА Фуад Нагиев сообщил на своей официальной странице в Твиттере.

"За 30 лет в результате армянского вандализма многие наши туристические места были разрушены. После победы туристический потенциал Карабаха будет развиваться", - сказал Ф. Нагиев отметил.

Среди достопримечательностей Губадлы - знаменитый Мост Гаджи Бадал, построенный в XIX веке, построенный в 1867 году мост Лалазяр, имеющий шесть овалов и плоскую вершину, на реке Баргушад, историческая мечеть XVIII века в селе Мамар, Мавзолей Гюрджюлю, имеющий уникальную форму, лечебные источники Сарыбулаг, Паша булаг, Ширин булаг, Аллахверди Мешхади булагы, албанские памятники VI и VII веков, памятники и надгробные в виде баранов, считающиеся символом Губадлы, Гёй Гала V века и пр.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlının gəzməli-görməli yerləri haqqında video çarx hazırlanıb

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