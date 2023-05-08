Планируется увеличить количество турпоездок между Азербайджаном и Астраханью

В целях повышения туристической привлекательности между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью Российской Федерации планируется увеличить количество туристических поездок.

В целях повышения туристической привлекательности между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью Российской Федерации планируется увеличить количество туристических поездок.

Как сообщает Report, соответствующие обсуждения состоялись в ходе визита делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в Астрахань.

В ходе переговоров были обсуждены создание коммуникаций и партнерских отношений между турагентствами и туроператорами, продвижение турпродуктов, обмен опытом в сфере туризма и другие вопросы.

Отметим, что в настоящее время пять дней в неделю выполняются прямые рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку.