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Планируется увеличить количество турпоездок между Азербайджаном и Астраханью

Планируется увеличить количество турпоездок между Азербайджаном и Астраханью В целях повышения туристической привлекательности между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью Российской Федерации планируется увеличить количество туристических поездок.
Туризм
8 мая 2023 г. 20:51
Планируется увеличить количество турпоездок между Азербайджаном и Астраханью

В целях повышения туристической привлекательности между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью Российской Федерации планируется увеличить количество туристических поездок.

Как сообщает Report, соответствующие обсуждения состоялись в ходе визита делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в Астрахань.

В ходе переговоров были обсуждены создание коммуникаций и партнерских отношений между турагентствами и туроператорами, продвижение турпродуктов, обмен опытом в сфере туризма и другие вопросы.

Отметим, что в настоящее время пять дней в неделю выполняются прямые рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Həştərxan arasında turist səfərlərinin sayının artırılması nəzərdə tutulur

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