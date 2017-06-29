 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Павильон Азербайджана вошел в пятерку по посещаемости на ЭКСПО-2017 в Астане

    Лидером по посещаемости стал павильон России

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Павильон Азербайджана вошел в пятерку по посещаемости на ЭКСПО-2017 в Астане.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, павильон Азербайджана занимает 4-е место по посещаемости.

    Лидером по посещаемости стал павильон России, второе место занял Узбекистан, третье - Индия. Пятерку замыкает общий павильон Плаза Африки.

    ЭКСПО — крупнейшая международная выставка новейших научно-технических достижений, которая проводится с 1851 года и каждый раз посвящена отдельной теме. ЭКСПО в Астане проходит с 10 июня по 10 сентября.

    В ЭКСПО-2017 в Астане принимают участие 115 стран мира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi