Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Павильон Азербайджана вошел в пятерку по посещаемости на ЭКСПО-2017 в Астане.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, павильон Азербайджана занимает 4-е место по посещаемости.
Лидером по посещаемости стал павильон России, второе место занял Узбекистан, третье - Индия. Пятерку замыкает общий павильон Плаза Африки.
ЭКСПО — крупнейшая международная выставка новейших научно-технических достижений, которая проводится с 1851 года и каждый раз посвящена отдельной теме. ЭКСПО в Астане проходит с 10 июня по 10 сентября.
В ЭКСПО-2017 в Астане принимают участие 115 стран мира.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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