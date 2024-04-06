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Пассажироперевозки воздушным транспортом из Грузии в Азербайджан выросли более чем на 52%

Пассажироперевозки воздушным транспортом из Грузии в Азербайджан выросли более чем на 52% В январе-марте этого года воздушным транспортом в Азербайджан прибывали преимущественно пассажиры из России.
Туризм
6 апреля 2024 г. 15:05
Пассажироперевозки воздушным транспортом из Грузии в Азербайджан выросли более чем на 52%

В январе-марте этого года воздушным транспортом в Азербайджан прибывали преимущественно пассажиры из России.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, в I квартале из России в Азербайджан было перевезено 191 670 пассажиров.

Рост составил 9,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

За отчетный период в Азербайджан из Турции было перевезено 157 687 пассажиров (рост за год на 17,8%), из Объединенных Арабских Эмиратов - 95 197 (рост на 39%), а из Грузии - 50 454 (рост на 52,5%).

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Версия на английском языке Air travels from Georgia to Azerbaijan rise by over half
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşınma 52 %-dən çox artıb

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