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Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 38%

Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 38% 12:38
Туризм
13 июля 2024 г. 13:20
Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 38%

В январе-июне этого года воздушным транспортом из Азербайджана было перевезено 1 490 112 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период наибольшее количество пассажиров - 412 014 человек - отправилось в Россию. Это на 28,7% больше, чем год назад.

В списке за Россией следуют Турция (377 083 пассажира, +23,6%) и Объединенные Арабские Эмираты (198 774 пассажира, +48,9%).

Только в июне перевозки по воздуху из Азербайджана составили 297 361 пассажир. Это на 36,6% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В том числе, количество путешественников в Россию в прошлом месяце увеличилось на 32,9% и составило 77 901 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 38 % artıb

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