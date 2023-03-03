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Ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан

Ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан В летний сезон этого года ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан.
Туризм
3 марта 2023 г. 03:17
Ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан

В летний сезон этого года ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом рассказала основатель турагентства SV tour Валентина Спивакова.

"В большей степени загруженность будет на Черноморском побережье, например Анапа, Геленджик, Сочи. В эти направления рекомендуется бронировать заранее, т.к. чем ближе к дате заезда тем дороже стоимость, и не факт, что места вообще будут свободны", - отметила она.

По ее словам, сейчас туристы уже бронируют отели в Краснодарском крае, а из зарубежных направлений выбирают Таиланд, Азербайджан и т.д. Такой выбор мест для отдыха турагенты связывают как с внешнеполитической обстановкой, так и с природными катаклизмами - землетрясениями в Турции.

Представитель сервиса бронирования Tvil.ru Алексей Черепахин среди популярных в 2023 году направлений называет также Абхазию и Беларусь.

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