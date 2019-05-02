Отелям и ресторанам Азербайджана нужно предоставить особые привилегия

"Число туристов в нескольких регионах страны - Габале, Шеки и Нафталане, в туристическом комплексе "Шахдаг" в Гусаре и зоны отдыха "Набрань" в Хачмазе выше, чем в других. В этом плане отстают Лянкяранская и Гянджа-Газахская зоны".

Об этом рассказал Report Самир Дубянди, председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов DAİR.

С.Дубянди отметил, что возможности этих регионов могут быть расширены за счет обмена туристами с соседними странами: "У нас есть международные аэропорты в этих регионах. Кроме того, Лянкяран близок к Ирану, а Гянджа-Газахский экономический район недалеко от границы с Грузией. Мы можем обмениваться туристами с этими странами. С другой стороны, природные и антропогенные туристические ресурсы этих регионов очень высоки".

Председатель ассоциации полагает, что необходимо увеличить количество гидов: "Сегодня очень мало профессиональных гидов. Надеюсь, что недавно созданная Ассоциация гидов будет работать над устранением этих проблем. Если мы хотим развивать это направление, мы должны создать более благоприятные налоговые условия. Последние изменения в Налоговый кодекс страны положительно влияют на рынок. Особенно способствует прозрачности тот факт, что электронные счет-фактуры являются обязательными. Это привело к уходу с рынка компаний-однодневок. Хотелось бы еще применения особых привилегий для отелей, ресторанов и других туристических объектов".