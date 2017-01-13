Обнародовано число туристов, посетивших Лянкяран в прошлом году - ФОТО

Лянкяран. 13 января. REPORT.AZ/ Разработаны путевая карта и видеоролик HD формата, отражающий туристический потенциал Лянкярана.

Как сообщает южное бюро Report, по этому случаю состоялась презентация в Центре Гейдара Алиева в городе Лянкяран.

На мероприятии выступил директор Информационно-туристического центра Лянкярана Ильгар Азимов, который отметил, что для развития туризма презентации представляют большое значение: "По этой причине при поддержке министерства туризма и культуры Азербайджана Информационно-туристический центр Лянкярана выпустил путеводную книгу Лянкярана. Книга издана на трех языках - азербайджанском, русском и английском языках. Помимо этого, разработаны путевая карта и видеоролик HD формата, отражающий туристический потенциал Лянкярана".

И.Азимов подчеркнул, что туристические возможности Лянкярана за последние 10 лет значительно расширились, что наблюдается в изменении числа туристов: "Если в 2007 году число туристов, посетивших Лянкяран, составило 3 500 человек, то в 2016 году этот показатель превысил 16 000 человек".