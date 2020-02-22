Объявление Габалы столицей исламского туризма станет импульсом для развития

Один из основных туристических городов Азербайджана - Габала объявлен в 2020 году столицей туризма исламского мира.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это решение было принято Генеральным секретариатом Организации исламского сотрудничества, институтами Азербайджанской Республики и ОИС.

Столица туризма исламского мира избирается ежегодно в результате консультаций с государствами-членами ОИС.

По информации, ОИС в координации с Азербайджанской Республикой продолжает развитие программы, охватывающей развитие туризма, культуры. Так, 2020-й год станет очень важным для Габалы, город примет 11-е заседание Совета министров по туризму стран-членов ОИС.

Председатель общества Европа-Азербайджан Тале Гейдаров заявил, что объявление Габалы столицей туризма исламского мира в 2020 году - большая честь для города: "ОИС – сильный голос, объединяющий 1,8 млрд населения из 57 стран мира. Объявление города столицей туризма Исламского мира будет способствовать развитию туризма Габалы и местной экономики".