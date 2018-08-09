Названы страны с самой дешевой арендой автомобилей

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых путешественники чаще всего бронируют автомобили этим летом, а также выяснил, сколько это стоит, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В тройку лидеров по итогам июня-августа 2018 года вошли Испания, Италия и Греция — на три эти страны пришлось около 48% общего количества бронирований.

По словам руководителя направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip Евгения Гапоненко, рейтинг популярных стран для аренды авто в летние месяцы ожидаемо возглавили страны с морскими курортами и большим количеством интересных мест.

По его словам, в среднем аренда авто обходится в 34 доллара США в сутки, а значит путешествия на машине могут позволить себе даже люди с ограниченным бюджетом. В Таиланде, на Кипре и в Турции машину можно взять напрокат всего за 19-28 долларов в сутки, что сравнимо со стоимостью обеда в ресторане.

Дороже всего аренда обходится путешественникам в Великобритании - 54 доллара в сутки, а дешевле всего в Таиланде и на Кипре — 19 долларов и 20 долларов соответственно.