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Названы страны, которым грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

Названы страны, которым грозят ограничения при выдаче шенгенских виз Еврокомиссия подготовила соответствующий список стран
Туризм
29 марта 2021 г. 12:04
Названы страны, которым грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

Европейский союз угрожает 13 странам Африки и Ближнего Востока усилением ограничений по выдаче шенгенских виз.

Как передает Report, об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

По его данным, Еврокомиссия подготовила соответствующий список стран. В ЕС отмечают, что эти страны в недостаточной степени выполняют предусмотренные международным правом обязательства по репатриации своих граждан. Речь идет преимущественно о искателей убежища, которые получили отказ в ЕС. Между тем, пресс-секретарь Еврокомиссии уточнила агентству dpa, что она пока не может подтвердить наличие конкретных стран в этом списке, передает Deusche Welle.

В феврале еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон представила отчет о сотрудничестве ЕС с 39 странами по возврату и реадмиссии искателей защиты. В документе отмечалась потребность улучшить сотрудничество с более чем третью указанных стран. При этом Йоханссон не указала, о каких именно странах идет речь, потому что эта информация является конфиденциальной. В марте Йоханссон анонсировала переговоры с некоторыми странами из этого списка.

Как объясняет агентство dpa, ЕС имеет право оказывать давление на третьи страны с помощью своей визовой политики на основе Визового кодекса, который действует с февраля 2020 года. Согласно сообщению Welt am Sonntag, Еврокомиссия хочет "начать диалог" о реадмиссии с Ираком, Ираном, Ливией, Сенегалом, Сомали, Мали, Гамбией, Камеруном, Республикой Конго, Египтом, Эритреей, Эфиопией и Гвинеей-Бисау.

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Версия на английском языке EU threatens some African, Middle Eastern states with Schengen visa restrictions

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