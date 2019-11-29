​Названы причины недовольства интуристов в Азербайджане

В Баку предпочитают оставаться 54% прибывших в Азербайджан иностранных туристов.

Как сообщает Report, об этом сказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов на Азербайджанском туристическом саммите -2019 в Баку.

"Согласно опросу среди иностранцев, 53,2% из них воспользовались пакетом "все включено", 21,9% - включающем только транспорт и размещение, 12,6% - транспорт и питание. Среди регионов туристы предпочли Габалу, Шеки, Губу и Гусар.

Туристы оказались недовольны стоимостью авиабилетов и проживания, а также уровнем доступа к достопримечательностям в регионах и качеством общественного транспорта", - сказал он.