Названа лучшая страна для путешествий

Британские журналисты назвали Италию лучшей страной для путешествий в 2020 году

Британские журналисты назвали Италию лучшей страной для путешествий в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на результаты конкурса Sun Travel Awards.

По информации аналитиков, в ноябре несколько тысяч читателей таблоида приняли участие в голосовании и выбрали самые привлекательные направления для путешествий, а также назвали лучшие круизные компании и авиакомпании.

Так, первое место в категории "Лучшая страна для туристов" получила Италия, на второй строчке оказались США, а третью позицию заняла Греция.

При этом наиболее качественные услуги в сфере круизов, по мнению респондентов, оказывают перевозчики Royal Caribbean, Princess Cruises и P&O, а лучшей авиакомпанией 2020 года пользователи посчитали Emirates.

Ранее сообщалось, что лучшей страной Европы для путешествий в 2020 году признали Португалию. Международное жюри присудило ей награду World Travel Awards четвертый раз подряд.