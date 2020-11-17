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Названа лучшая страна для путешествий

Названа лучшая страна для путешествий Британские журналисты назвали Италию лучшей страной для путешествий в 2020 году
Туризм
17 ноября 2020 г. 06:46
Названа лучшая страна для путешествий

Британские журналисты назвали Италию лучшей страной для путешествий в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на результаты конкурса Sun Travel Awards.

По информации аналитиков, в ноябре несколько тысяч читателей таблоида приняли участие в голосовании и выбрали самые привлекательные направления для путешествий, а также назвали лучшие круизные компании и авиакомпании.

Так, первое место в категории "Лучшая страна для туристов" получила Италия, на второй строчке оказались США, а третью позицию заняла Греция.

При этом наиболее качественные услуги в сфере круизов, по мнению респондентов, оказывают перевозчики Royal Caribbean, Princess Cruises и P&O, а лучшей авиакомпанией 2020 года пользователи посчитали Emirates.

Ранее сообщалось, что лучшей страной Европы для путешествий в 2020 году признали Португалию. Международное жюри присудило ей награду World Travel Awards четвертый раз подряд.

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