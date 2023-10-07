Нафталан принимает международную туристскую конференцию

В результате мер, реализуемых в рамках государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, Нафталан также вступил в новый период своего развития. Благодаря своей целебной нефти и современной туристической инфраструктуре сегодня Нафтала

В результате мер, реализуемых в рамках государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, Нафталан также вступил в новый период своего развития. Благодаря своей целебной нефти и современной туристической инфраструктуре сегодня Нафталан становится одним из уникальных курортных городов, заслуживающих особого внимания туристов. Высокая эффективность лечения больных на основе лечебных нефтяных ванн, наряду с созданной в городе современной туристической инфраструктурой, повысили привлекательность Нафталана для туристов. В результате проделанной работы сегодня в городе Нафталан также проводятся престижные международные мероприятия.

Как сообщает Report, 7 октября в Нафталане начала работу международная научно-практическая конференция на тему "Нафталан – источник синергии здоровья и туризма. Стратегия развития Международного туристического центра". Это мероприятие является продолжением первой международной научно-практической конференции, совместно организованной 8–9 октября 2022 года исполнительной властью города Нафталан, Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственным агентством по туризму, Азербайджанским бюро туризма и PMD Hospitality.

Основная цель конференции – изучение передового опыта в сфере медицинского туризма и результатов научных исследований, проводимых в этой области, установление взаимоотношений между заинтересованными сторонами в туриндустрии, содействие развитию туризма для активизации культурного обмена и определение перспектив развития сектора медицинского туризма.

В конференции участвуют специалисты в сфере туризма, здравоохранения, курортной и гостиничной индустрии и представители органов государственной власти из Азербайджана, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Германии и Российской Федерации.

Как сказал президент Ильхам Алиев, город Нафталан должен стать одним из центров туризма: "Я заявил об этом во время первого посещения Нафталана. В то время во всех оставшихся с советских времен санаториях Нафталана были размещены вынужденные переселенцы. Мы построили для них на той же территории недалеко оттуда современные дома, возвели поселки и переселили их. После этого были привлечены крупные инвестиции, и уже функционируют 13 гостиниц и санаториев. Я лично принял участие в открытии трех из них – пятизвездочных отелей "Чинар", "Карабах" и "Гашалты". Я дал указание создать зоны отдыха различных уровней всех категорий – пятизвездочные, четырехзвездочные, трехзвездочные, чтобы граждане Азербайджана и иностранные гости могли пользоваться этим".

Отметим, что Нафталан известен уникальной одноименной целебной нефтью. Нафталанская нефть считается одним из самых ценных природных ресурсов Азербайджана. Она не имеет аналогов в природе и применяется при лечении более 70 заболеваний. В период бывшего СССР Нафталан занимал лидирующие позиции среди популярных курортов Союза с высоким лечебно-оздоровительным коэффициентом. Однако после распада СССР воспользоваться этим в силу известных событий не удалось. Благодаря целенаправленным мерам, осуществленным великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжающим его политический курс президентом Ильхамом Алиевым, Нафталан и его ценные природные ресурсы возвращают свою былую славу.

Как сказал президент Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, руководитель туристической компании "Миллениум Конгресс", специалист по туризму Руслан Гулиев, Азербайджан обладает очень большими возможностями в сфере оздоровительного туризма. "В результате пропаганды нафталанская нефть приобрела популярность в большинстве стран мира. Эта нефть не имеет аналогов в мире. В основном ее применяют при лечении ревматизма, суставных, кожно-венерических заболеваний".

По словам главы ассоциации, важнейшей особенностью, отличающей оздоровительный туризм от других видов, является то, что он рентабелен в любое время года. Количество ночевок, связанных с этим видом туризма, составляет 7, 14 и 21 день. Это имеет большое значение для привлечения туристов в страну в сезон и в межсезонье. Только в прошлом году в Нафталан на лечение приехало более 35 тысяч туристов из 65 стран мира".

В ходе организованных на конференции панелей под названиями "Глобальные маркетинговые перспективы Нафталана как направления оздоровительного туризма", "Управление устойчивым туризмом в Нафталане: защита рисков, безопасность, научные исследования и применение стандартов качества", "Нафталан и возможности альтернативного туризма: археология, перспективы агро- и экотуризма" специалисты сферы туризма, здравоохранения, курортной и гостиничной индустрии из более чем 10 стран мира выступят со своими предложениями.

Обсуждаемые вопросы и лекции, которые будут заслушаны на сегодняшнем международном мероприятии в Нафталане, будут способствовать признанию этого уникального направления оздоровительного туризма в более широкой географии и дальнейшему росту туристического потока.