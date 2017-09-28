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    На проведение в Баку Shopping festival выделено 1 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с проведением с 15 октября по 15 ноября 2017 года фестиваля торговли ("Shopping festival") в городе Баку.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, как продолжение работы по развитию туризма в Азербайджанской Республики для организации с 15 октября по 15 ноября 2017 года фестиваля торговли ("Shopping festival") в городе Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики выделено 1 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

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