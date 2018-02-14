Музей будущего в Дубае откроется в 2019 году

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Музей будущего, в котором будут выставлены проекты и концепции, призванные коренным образом изменить в лучшую сторону образ жизни людей в мире, систему государственного и частного управления, а также определить вектор развития экономики и научно-технической сферы, откроется в Дубае в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Музей станет крупнейшей в мире площадкой для демонстрации новейших изобретений, инновационных проектов, а также местом проведения встреч, лекций, семинаров и мастер-классов с участием профессионалов самого высокого уровня и заинтересованных людей", - отметили собеседники агентства.