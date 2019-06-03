Минтуризма намерено сделать Азербайджан более привлекательным для гостей

Только в 2018 году Грузию посетили 1,6 миллиона туристов из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил зампред правления Фонда развития предпринимательства министерства экономики, и.о. председателя фонда Ариф Велимамедов на конференции "Текущая ситуация и перспективы развития туризма в Азербайджане" в Баку.

"Конечно, мы не можем заставить людей отказаться от поездок. Их право выбирать, где отдыхать. Но мы должны стараться для того, чтобы удержать туристов в Азербайджане, а также привлекать туристов из других стран в Азербайджан. По этой причине условия для отдыха в Азербайджане должны быть лучше, чем в Грузии. Полагаю, что для этого есть все возможности. Природа и кухня Азербайджана и Грузии схожи", - сказал он.