Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество

Министр туризма Болгарии планирует посетить Азербайджан

Министр туризма Болгарии Христо Проданов намерен принять участие в Международной выставке путешествий и туризма (AITF) 2022, которая состоится в Баку с 8 по 10 апреля.

Об этом Report заявили в министерстве туризме Болгарии.

"Министр туризма Болгарии Христо Проданов намерен принять участие в Международной выставке путешествий и туризма (AITF) и мы надеемся, что ограничения, связанные с COVID-19 не помешают ее проведению. К сожалению, из-за пандемии в 2020 и 2021 годах AITF был отменен, поэтому, если такая возможность представится в этом году, это станет хорошим началом для активизации восстановления туризма",- заявили в министерстве.

Также министерство отмечает, что Болгарию и Азербайджан связывают традиционно хорошие отношения, а активизировавшийся в последние годы политический и экономический диалог свидетельствует о стремлении обеих стран сделать еще один шаг к углублению сотрудничества в различных сферах, и туризм, несомненно, является одной из них.

"Направление дальнейшего развития туристических отношений должно быть связано с обменом передовым опытом, новыми способами продвижения и расширением сотрудничества между официальными лицами в сфере туризма, научными и бизнес кругами двух стран",- отметили в министерстве.

Вспоминая выставку, проведенную в 2019 в Баку, министерство отмечает, что тогда посетители болгарского стенда на выставке AITF проявили большой интерес к возможностям спа- и оздоровительного туризма, а также к проведению туров по городам Болгарии.

"Недавно состоялась встреча министра туризма Болгарии Христо Проданова с послом Азербайджана в Болгарии Гусейном Гусейновым, в ходе которой обсуждены возможности организации двустороннего бизнес-форума в ближайшем будущем, когда это позволит эпидемическая ситуация. Одной из наших основных целей является поощрение контактов между туристическим бизнесом двух стран, что, в свою очередь, будет способствовать также туристическому обмену. Мы считаем, что и Болгария, и Азербайджан могут многое предложить в плане диверсифицированных высококачественных туристических продуктов",- подчеркивает министерство.