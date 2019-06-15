​Министр о росте турпотока между Азербайджаном и Египтом

В 2017-2018 годах объемы туристического потока между Азербайджаном и Египтом продемонстрировали рост, заявила в Баку министр туризма Египта Рания аль-Машат, передает Report.

Она также напомнила, что с 18 июля начнут осуществляться прямые авиарейсы между азербайджанской столицей и египетским Шарм-эш-Шейхом.

“Туризм имеет очень большое значение для экономики Египта, этой сфере уделяется большое внимание. Открытие прямых авиарейсов между Баку и Шарм-эш-Шейхом – следствие этого”, - отметила министр.