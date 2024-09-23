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Международный туризм за семь месяцев восстановился на 96% к показателям 2019 года

Международный туризм за семь месяцев восстановился на 96% к показателям 2019 года За семь месяцев этого года было совершено 790 млн международных туристических поездок, что на 11% больше показателя предыдущего года.
Туризм
23 сентября 2024 г. 15:37
Международный туризм за семь месяцев восстановился на 96% к показателям 2019 года

За семь месяцев этого года было совершено 790 млн международных туристических поездок, что на 11% больше показателя предыдущего года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Туристической организации ООН (UN Tourism).

В сравнении с показателем 2019 года это на 96% больше.

"За семь месяцев 2024 года объем международного туризма восстановился до 96% к допандемийным показателям благодаря высокому спросу на путешествия в Европе и открытию рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международные поездки за этот период совершили около 790 млн туристов, что примерно на 11% больше, чем в 2023 году, и всего на 4% меньше, чем в 2019 году", - сказано в сообщении.

2024 год стал успешным для туризма во всех регионах мира, чему способствует расширение авиасообщения и упрощение визовых режимов. Ближний Восток остается регионом с самым высоким темпом роста в относительном выражении: число международных прибытий за первые семь месяцев выросло на 26% по сравнению с показателями 2019 года.

"Африка в этом году приняла на 7% больше туристов, чем за тот же период 2019 года. В Европу и Америку вернулись 99% и 97% туристов, которые посещали эти регионы до пандемии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано 82% от допандемийного количества туристов. В общей сложности 67 из 120 направлений по всему миру в первой половине 2024 года восстановили показатели туризма 2019 года", - сообщили в UN Tourism.

Самый высокий показатель за семь месяцев этого года зафиксирован в Катаре (+147% по сравнению с 2019 годом), Албании (+93%), Сальвадоре (+81%), Саудовской Аравии (+73%).

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