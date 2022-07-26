Между Азербайджаном и Индией будут поощряться туристические связи

9 августа этого года ЗАО “Азербайджанские авиалинии” откроет прямой авиарейс между Баку и Дели, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.

9 августа этого года ЗАО “Азербайджанские авиалинии” откроет прямой авиарейс между Баку и Дели, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь посольства Индии Винай Кумар, выступая на онлайн-встрече B2B компаний, работающих в сфере туризма между Азербайджаном и Индией.

Он отметил, что для Индии сектор туризма имеет особое значение: “Доходы от туризма составляют около 7% ВВП Индии каждый год. Ожидается, что после пандемии туристический сектор будет расти в геометрической прогрессии".

В. Кумар сказал, что, хотя за последние несколько лет туристический поток из Индии в Азербайджан значительно увеличился, из-за отдаленности в Индию приезжает мало посетителей из Азербайджана: "Возможно, это связано с отсутствием осведомленности о большом количестве привлекательных мест. Поэтому я надеюсь, что посредством сегодняшних обменов и презентаций мы сможем предоставить больше информации основным заинтересованным сторонам в Азербайджане”.