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Между Азербайджаном и Индией будут поощряться туристические связи

Между Азербайджаном и Индией будут поощряться туристические связи 9 августа этого года ЗАО “Азербайджанские авиалинии” откроет прямой авиарейс между Баку и Дели, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.
Туризм
26 июля 2022 г. 16:35
Между Азербайджаном и Индией будут поощряться туристические связи

9 августа этого года ЗАО “Азербайджанские авиалинии” откроет прямой авиарейс между Баку и Дели, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь посольства Индии Винай Кумар, выступая на онлайн-встрече B2B компаний, работающих в сфере туризма между Азербайджаном и Индией.

Он отметил, что для Индии сектор туризма имеет особое значение: “Доходы от туризма составляют около 7% ВВП Индии каждый год. Ожидается, что после пандемии туристический сектор будет расти в геометрической прогрессии".

В. Кумар сказал, что, хотя за последние несколько лет туристический поток из Индии в Азербайджан значительно увеличился, из-за отдаленности в Индию приезжает мало посетителей из Азербайджана: "Возможно, это связано с отсутствием осведомленности о большом количестве привлекательных мест. Поэтому я надеюсь, что посредством сегодняшних обменов и презентаций мы сможем предоставить больше информации основным заинтересованным сторонам в Азербайджане”.

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Версия на английском языке Tourism relations between Azerbaijan and India to be promoted
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Hindistan arasında turizm əlaqələri təşviq etdiriləcək

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