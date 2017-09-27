Mastercard: Бангкок назван самым популярным среди туристов городом мира

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба компании Mastercard.

Эксперты финансовой корпорации проанализировали данные о зарубежных гостях в 132 крупных городах мира за прошлый год. В итоге выяснилось, что за этот период в столице Таиланда останавливались с ночевкой 19,41 млн путешественников. На втором месте находится Лондон с результатом в 19,06 млн человек. Париж замыкает тройку - в отелях французской столицы в 2016 году на одну ночь и больше останавливались 15,45 млн визитеров.

Четвертую строчку занял Дубай (14,87 млн человек). На пятой позиции – Сингапур, который за год принял 13,11 млн путешественников. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.

За 2016 год туристы потратили в Бангкоке 14,1 млрд долларов. Лидером по общей сумме расходов путешественников стал Дубай. Отдыхающие пополнили бюджет арабского мегаполиса на 28,5 млрд долларов.

Ранее специалисты исследовательской организации Euromonitor назвали Гонконг самым посещаемым зарубежными гостями городом мира. Бангкок и Лондон попали в тройку лидеров.