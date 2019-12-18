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Лейла Мамедова: В регионах Азербайджана цены в ресторанах неоправданно завышены

Лейла Мамедова: В регионах Азербайджана цены в ресторанах завышены

Цены в ресторанах в регионах Азербайджана неоправданно завышены. На эти деньги можно поесть в хорошем ресторане в столице.

Как сообщает Report, об этом сказала на круглом столе "Перспективы развития агроэкотуризма в Азербайджане" в Баку председатель правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Лейла Мамедова.

"В стране нужно создавать долгосрочный туризм", - добавила она.

Напомним, что 4 июня этого года начата реализация проекта "Из города в село", посвященного развитию агроэкотуризма в Азербайджане. В будущем к проекту планируется привлечь около 500 фермеров.

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