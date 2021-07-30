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Кянан Гулузаде: Израиль - приоритетный рынок для азербайджанского туризма

Кянан Гулузаде: Израиль - приоритетный рынок для азербайджанского туризма "До пандемии коронавируса Азербайджан открыл туристические представительства на 6 приоритетных рынках. Эти представительства находятся в Китае, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, России и Германии".
Туризм
30 июля 2021 г. 18:28
Кянан Гулузаде: Израиль - приоритетный рынок для азербайджанского туризма
Кянан Гулузаде

"До пандемии коронавируса Азербайджан открыл туристические представительства на 6 приоритетных рынках. Эти представительства находятся в Китае, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, России и Германии".

Об этом Report заявил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя принципы работы и деятельность открытого в Израиле туристического представительства.

По его словам, отношения между двумя странами сыграли роль в открытии этого представительства: "Нашим следующим шагом в расширении географии стало открытие 7-го представительства в Израиле. Израиль является приоритетным рынком для азербайджанского туризма. Кроме того, межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Наши представительства в зарубежных странах в основном занимаются привлечением туристов в нашу страну, проводят маркетинговые, рекламные кампании, различные мероприятия".

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Версия на английском языке Kanan Guluzade: Israel is a priority market for Azerbaijani tourism
Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: "İsrail Azərbaycanın turizmi üçün prioritet bazardır"

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