Казахстан вводит туристский взнос с иностранцев

Внедрение новых мер господдержки туристского сектора позволит привлечь в экономику 135 млрд тенге

В Казахстане появятся приоритетные туристские территории.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила министр культуры и спорта Актота Раимкулова.

По ее словам, основной новеллой законопроекта о туризме является введение понятия приоритетной туристской территории.

«Приоритетная туристская территория – это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Она создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма. Также на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны», – сказала она.

Кроме того, предлагается введение туристского взноса с иностранцев. «С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты – правительством», – отметила министр.

В рамках законопроекта также планируется совершенствование регуляторной политики в сфере туризма и приведение ее в соответствие с Предпринимательским кодексом. Это такие нормы, как дробление лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды (в сфере выездного туризма, в сфере въездного и внутреннего туризма), а также регламентация профилактического контроля без посещения, уточнила Раимкулова.

«Предлагается наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных государственных органов в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора, таких как возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса, возмещение части затрат при приобретении автотранспортных средств в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов, а также субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета, субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов и возмещение провозной платы за билет на самолет детям до 14 лет включительно, путешествующим с родителями в составе турпакета», – перечислила она.

По расчетом ведомства, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 млрд тенге (310,8 млн долларов США) в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тыс. рабочих мест и реализовать не менее 1 000 проектов.

«Все указанные нормы дадут положительный эффект в развитии отрасли и станут действующим механизмом активизации инвестиций, а также достижения основной задачи по доведению доли отрасли в ВВП до 8% (примерно 9,3 трлн тенге или 21,4 млрд долларов США)», – резюмировала министр.

Между тем, согласно заключению профильного комитета, в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» вносятся нормы, дополняющие компетенцию маслихатов городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) функцией по утверждению ставок туристского взноса для иностранцев; компетенцию акимата города республиканского значения, столицы и районного (города областного значения) акиматов функциями по разработке и представлению на утверждение в соответствующий маслихат ставки туристского взноса для иностранцев, которые разрабатываются на основе правил уплаты туристского взноса для иностранцев, утверждаемых правительством.

В Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» вводятся новые статьи, регламентирующие деятельность субъектов приоритетных туристских территорий и определяющие цели этих территорий, а также предусматривающие преференции в соответствии с законами Казахстана. Определяются полномочия организации, созданной правительством страны в целях развития внутреннего и въездного туризма.

Законом «Об особо охраняемых природных территориях» предусматривается включение поправок, согласно которым центральный исполнительный орган, осуществляющий функции государственного управления в области туристской деятельности, будет также осуществлять государственное управление в области особо охраняемых природных территорий. Устанавливается компетенция центрального исполнительного органа, осуществляющего функции государственного управления в области туристской деятельности. Предусмотрена норма, определяющая источники формирования средств природоохранных учреждений.



