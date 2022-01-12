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Из каких регионов мира больше всего туристов посетили Азербайджан?

Из каких регионов мира больше всего туристов посетили Азербайджан? В декабре прошлого года Азербайджан посетили 711 человек из Америки, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Туризм
12 января 2022 г. 13:19
Из каких регионов мира больше всего туристов посетили Азербайджан?

В декабре прошлого года Азербайджан посетили 711 человек из Америки, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в прошлом году снижение было зафиксировано и по всех другим регионам.

Число прибывших из Восточной Европы сократилось на 63,6% и составило 2 562 человека, из Западной Европы - на 47,7% до 2 965 человек, из Африки - на 48,6% до 493 человек.

Число туристов, прибывающих в Азербайджан с Юго-Востока Азии, сократилось на 56,9% и составило 600 человек, с Северо-Востока Азии - на 52,8% до 775 человек, с Юга Азии - на 78% до 2 542 человек.

144 из туристов, посетивших нашу страну не из этих регионов. Однако их доля в годовом сравнении тоже снизилась до 76,7%.

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Версия на английском языке Where did most of Azerbaijan's tourists come from?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana daha çox hansı regiondan turistlər səfər edib?

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