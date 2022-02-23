О нас
Аудио новости

Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран

Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан.
Туризм
23 февраля 2022 г. 06:31
Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан.

Как передает Report, об этом отметила пресс-служба минздрава в Twitter.

"С 1 марта для прибывающих из всех стран, не входящих в ЕС, будут действовать те же правила, что и для европейских стран.

Для въезда в Италию достаточно будет свидетельства о вакцинации, о выздоровлении после COVID-19 или отрицательный тест", - говорится в сообщении.

Как заявили в минздраве Италии, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, а заболеваемость COVID-19 снижается. По последним данным, в стране за сутки зафиксировано 60 029 новых случаев заражения коронавирусом, 89 993 человека выздоровели, 322 - скончались.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İtaliya martın 1-dən bütün xarici vətəndaşlar üçün karantini ləğv edir

Экслюзивные новости

И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi