Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан.

Как передает Report, об этом отметила пресс-служба минздрава в Twitter.

"С 1 марта для прибывающих из всех стран, не входящих в ЕС, будут действовать те же правила, что и для европейских стран.

Для въезда в Италию достаточно будет свидетельства о вакцинации, о выздоровлении после COVID-19 или отрицательный тест", - говорится в сообщении.

Как заявили в минздраве Италии, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, а заболеваемость COVID-19 снижается. По последним данным, в стране за сутки зафиксировано 60 029 новых случаев заражения коронавирусом, 89 993 человека выздоровели, 322 - скончались.