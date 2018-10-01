Иностранцы увеличили операции с банковскими картами в Азербайджане на 26%

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в августе этого года увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 141 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В январе-августе сумма транзакций, выполненных иностранными гражданами с помощью банковских карт, увеличилась в годовом выражении на 26%, до 888 млн манатов.

За 8 месяцев Азербайджан посетили 1 976,9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран, что на 8,5% превышает аналогичный прошлогодний показатель.