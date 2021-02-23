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IATA готова запустить паспорта вакцинации для путешественников

IATA готова запустить паспорта вакцинации для путешественников Речь идет о приложении с верифицированной и защищенной информацией о вакцинации путешественника от COVID-19 или о недавнем тестировании
Туризм
23 февраля 2021 г. 18:04

Цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), могут быть запущены «в течение нескольких недель».

Как передает Report, об этом пишут The Telegraph и BBC со ссылкой на данные, предоставленные IATA. Речь идет о приложении с верифицированной и защищенной информацией о вакцинации путешественника от COVID-19 или о недавнем тестировании.

«Ключевой вопрос здесь — доверие. Пассажиры должны быть уверены, что сделанные ими тесты корректны и позволят им въехать в страну. А правительствам нужно быть уверенными в том, что тесты, предоставленные пассажирами, корректны и соответствуют их собственным требованиям»,— отмечает директор по аэропортам и внешним связям IATA в Азиатско-Тихоокеанском регионе Винуп Гоэл.

В декабре Singapore Airlines стала первой авиакомпанией, тестирующей разрабатываемую IATA систему. К программе готовы присоединиться и другие авиакомпании, среди которых Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand. По словам господина Гоэла, система будет запущена уже в марте.

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, включая Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии, разрабатываются и местные системы такого рода, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

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