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Греция готовит скидки для туристов

Греция будет привлекать туристов снижением цен

Греция будет привлекать туристов снижением цен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.

Для стимулирования внутреннего и внешнего туризма, правительство приняло решение снизить цены на многие товары и услуги, востребованные у отдыхающих. Это перелеты между островами, паромные переправы и автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, на морские прогулки.Еще одно предложение – скидки на туристический общепит, кофе и безалкогольные напитки. Для таких предприятий власти уменьшили ставку налога с 24 до 13 процентов.Туристический сезон открывается в стране 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.Местные СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что первыми в страну будут допущены отдыхающие из Австралии, Кипра, Израиля, Китая, Японии, Дании, Австрии и соседних балканских государств. Им не придется сидеть в карантине, достаточно будет сдать тест на коронавирус.
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