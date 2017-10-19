Граждане Азербайджана могут посетить Оман по электронной визе

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Граждане 25 стран, в том числе и Азербайджана, теперь смогут посетить Оман по электронной туристической визе, передает Report со ссылкой на сайт Королевской полиции Омана.

В сообщении отмечается, что в число 25 стран также входят Иран, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, ряд юго-азиатских стран и страны Латинской и Центральной Америки.

В правилах указано, что заявитель должен обладать паспортом, срок действия которого истекает не менее чем через шесть месяцев, быть резидентом или обладателем действительной визы в США, Канаду, Австралию, Великобританию, или же в страны Шенгенской зоны на момент подачи заявления, билет в оба конца и подтвержденное бронирование отеля в стране.

Отмечается также, что супруга и дети, сопровождающие обладателя электронной туристической визы в Оман, также могут ею воспользоваться.

Виза на один месяц в Оман стоит 20 оманских риалов (около 88 манатов).