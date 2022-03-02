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Госагентство по туризму объявило конкурс на получение грантов

Госагентство по туризму объявило конкурс на получение грантов Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) объявило конкурс на получение грантов для финансирования туристических проектов.
Туризм
2 марта 2022 г. 15:34
Госагентство по туризму объявило конкурс на получение грантов

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) объявило конкурс на получение грантов для финансирования туристических проектов.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Целью конкурса является развитие инфраструктуры туризма, повышение качества туристических услуг, развитие регионального туризма, создание специальных туристических продуктов для приоритетных туристических рынков, стимулирование инноваций и исследований в сфере туризма, а также просвещение.

Согласно условиям конкурса, срок реализации представленных проектов не должен превышать 8 месяцев, а стоимость не должна превышать 30 000 манатов.

В конкурсе могут принять участие муниципалитеты, образовательные учреждения, неправительственные организации, другие зарегистрированные в стране юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, и физические лица, являющиеся гражданами страны. Документы должны быть отправлены по адресу [email protected] до 18:00 7 апреля.

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