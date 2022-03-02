Госагентство по туризму объявило конкурс на получение грантов

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) объявило конкурс на получение грантов для финансирования туристических проектов.
Об этом Report сообщили в агентстве.
Целью конкурса является развитие инфраструктуры туризма, повышение качества туристических услуг, развитие регионального туризма, создание специальных туристических продуктов для приоритетных туристических рынков, стимулирование инноваций и исследований в сфере туризма, а также просвещение.
Согласно условиям конкурса, срок реализации представленных проектов не должен превышать 8 месяцев, а стоимость не должна превышать 30 000 манатов.
В конкурсе могут принять участие муниципалитеты, образовательные учреждения, неправительственные организации, другие зарегистрированные в стране юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, и физические лица, являющиеся гражданами страны. Документы должны быть отправлены по адресу [email protected] до 18:00 7 апреля.