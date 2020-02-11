​Гастротуристический потенциал Азербайджана демонстрируется в России

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Азербайджан представляет гастротуристические возможности на проходящей в Москве 27-й Международной продовольственной выставке.

Об этом российскому бюро Report сообщила представитель Государственного агентства по туризму Азербайджана Сакина Аскерова.

"В ходе 4-дневной выставки участникам будут представлены образцы национальной кухни Азербайджана. Участникам выставки, которые в первый день попробовали блюда южной кухни, сегодня были представлены разновидности долмы. Завтра будут представлены мучные блюда, а в последний день – кондитерские изделия", - сказала С.Аскерова.

По словам представителя Госагентства, часть мирового туризма строится на гастротуризме: "Если мы хотим пропагандировать нашу страну, должны делать это посредством национальной кухни, доносить азербайджанские реалии. Потому что восприятие у сытого человека намного лучше, и он не забудет вкус национальной кухни Азербайджана. Сегодня в мире развивается гастротуризм. В данной сфере у Азербайджана имеются широкие возможности. Мы пользуемся ими".

Отметим, что на проходящей в Москве 27-й Международной продовольственной выставке Азербайджан выступает как страна-партнер. Около 40 участвующих в выставке азербайджанских компаний представлены на едином стенде под брендом "Made in Azerbaijan".

Международная выставка продлится до 14 февраля.